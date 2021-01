Fatiha DELBÉ (TARIKET)

J'ai démarré comme agent d'entretien il y a 35 ans et j'ai évolué dans ce métier échelon par échelon jusqu'à être responsable d'exploitation. Pour des raison de santé je me suis tournée vers la formation professionnel d'adultes que j'ai obtenu avec un diplôme. Mon domaine est de former sur le métier d'agent de propreté et d'hygiène. Je suis a l'aise avec les stagiaires tout en restant à ma place et . À la suite de mon parcours professionnel, je suis apte à communiquer de manière appropriée avec le public concerné. leur mobilité, voire la reconversion professionnelle des personnes reconnues en situation de handicap, en prenant en compte l'ensemble de leurs contraintes ; les remobiliser, et déterminer précisément un plan d'action leur permettant de rebondir. Je maitrise parfaitement les activités principales de ce poste comme laccueil, le positionnement des stagiaires, lélaboration de programmes, lanimation, les démarches daccompagnement adaptées aux publics concernés, les évaluations des compétences et les savoir-faire acquis et la participation à leur valorisation (notamment en vue de la délivrance de titres et de diplômes).Je suis aussi jury d'examen.