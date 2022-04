Je suis une assistante maternelle agreer , j'ai 4 agréments de 0 a 6 ans ,je suis très sérieuse dans mon travail , rigoureuse ,et très attentive surtout quand il s'agit de la sécurité des enfants .

J'ai 50 ans , et je serais ravie de garder vos enfants .

Pour me contacter voila mes coordonner téléphonique.

0627175387 ou 0952113695

Mail kelfatfatiha@yahoo.fr

Mme DEPIERRE