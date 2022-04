Fatiha EL GUADARI

Motivée, dynamique et ayant le gout du challenge, je m'intégre rapidement à une équipe de travail, et n'hésite pas à faire véhiculer mes idées. L'écoute des autres est un élement essentiel qui est à mettre au service du collectif.



Grâce à la diversité des enseignements de ma formation, je peux exercer des missions commerciales.

Mes précédents stages m’ont permis d’approfondir la technique et m'ont permis également de développer les relations clients.



Toutes ces expériences, m’ont confirmé mon envie de travailler au contact de la clientèle.