Fatiha ELMESNAOUI

Adepte de l'apprentissage continu ,passage obligatoire pour tout épanouissement personnel ,je suis fière de ma nouvelle casquette de coach personnel et professionnel aussi de ma spécialité de coach parental .J.allie les techniques de coaching à celles de l'hypnose .actuellement je fait une étude de terrain sur l'élève marocain où j'applique les techniques du développement personnel et je peux avancer haut et fort que mes résultats actuels sont très encourageants

Je continuerai en espérant apporter de l'eau au moulin!hf



Mes compétences :

Accompagnement