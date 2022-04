Fatiha FAHMI

Le Groupe Adecco, basé à Zurich, est le premier fournisseur mondial de solutions RH. Avec près de 32 000 employés à temps plein et plus de 5500 bureaux, dans plus de 60 pays et territoires à travers le monde, le Groupe Adecco offre une grande variété de services, reliant plus de 600 000 collaborateurs avec plus de 100 000 clients chaque jour.



ADECCO Maroc, filiale du Groupe Adecco International, est un acteur majeur de l'emploi au Maroc.



Ce que nous pouvons vous offrir :



RECRUTEMENT :

Intégrer les compétences est, pour vous une préoccupation majeur, pour nous notre métier et notre responsabilité. Nos équipes de consultant Psychologues mettent à votre service toutes leur compétence et leur savoir-faire en matière de recrutement



TRAVAIL TEMPORAIRE :

Le service d’Adecco est le fondement de la prestation que nous délivrons à tous nos clients. Nous avons trois domaines d’intervention pour répondre à vos besoins: la Gestion de contrat intérimaire, la Délégation de personnel intérimaire et la Pré-embauche.



OUTSOURCING :

Pour concilier efficacité et souplesse Adecco propose la mise en ouvre de solutions de gestion RH et vous décharge des difficultés administratives .La rigueur de notre équipe administrative vous assure une gestion informatisée des contrats, bulletins de paie et factures grâce à un logiciel de gestion dédié.



EVALUATION :

Une méthode exclusive de tests de personnalité orientée sur le fonctionnement de la personne dans son environnement professionnel.