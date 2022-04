Bonjour,



Dotée d'un master 2 en Information et Communication, je suis actuellement en formation Comptable au sein de l'IFOCOP.



Rigoureuse et réactive je vous propose une mission pratique de 600 heures du 20 mai au 20 octobre au sein de votre service comptable.



Si vous êtes à la recherche d'une personne polyvalente sein de votre entreprise, mon profil mêlant comptabilité et communication répondra à vos attentes.





Opérationnelle à la suite de ma formation, je suis en mesure d’effectuer des DUE, des saisies de données, d’élaborer des contrats de travail, des rapprochements bancaires...



N’hésitez pas à m’appeler au 06 51 95 64 02 pour que nous puissions échanger sur une future collaboration.





Bien Cordialement,



Fatiha GHERBI