Fatiha HABI

Je suis à la recherche d un poste en statistiques décisionnelles et modélisation ou je pourrais trouver ma passion pour la fouille et l analyse de la compléxicité de grands tableaux de données.



Mes compétences fonctionnelles et techniques:

Data mining et statistique exploratoire, statistique confirmatoire, biomathématiques, études épidémiologiques, études cliniques, études génomiques, études observationnelles.



• Méthodes de réduction de dimension :

Analyse des données (ACP, AFC, AFC mixte, ACM, Analyse canonique) linéaire et non linéaire.

• Méthodes non supervisées :

Classification hiérarchique, k-means, k-medians, k-plus proche voisins.

• Méthodes supervisées :

Arbres de décision, CART, random forest, SVM.

Modèle logistique, modèle mixte, PLS, régression linéaire et non linéaire discriminante.

• Réseaux bayésiens et réseaux de neurones.

• Données manquantes et données extrêmes.

• Chaines de Markov, processus autorégressifs, modèles de durée ou de survie.

• Modèles à noyaux et statistique des données fonctionnelles.

• Analyse des multi tableaux

• Tests d’hypothèses paramétriques et non-paramétriques, tests multiples.

• Analyse de la variance, Calcul du nombre de sujets



Outils de programmation: SAS (base, stat, graph, macro, sql), JMP, R, SPSS, Stata



Anglais: technique & professionnel



Mes compétences :

Industrie pharmaceutique