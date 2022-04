Titulaire d'une licence en droit et Sciences Administratifs Université d’Oran et une Certificat d’Aptitude Professionnelle d’Avocat

Occupant le poste de Cadre d’étude Chargé de l’administration paie et social au sein de ALPHYT Filiale du groupe Asmidal (10ans).



Auditrice Interne responsable de la Qualité au sein de la même entreprise.



Je cherche un poste de travail dans le domaine des ressources humaines



Mes compétences :

Système Management

Microsoft Word

Microsoft Excel