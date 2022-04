Fatiha HAZDAK

Ayant une réelle expérience professionnelle en comptabilité après d’une clientèle de particuliers et de professionnels. Titulaire du titre « gestionnaire de paie » Niveau III, je suis à la recherche d’un poste qui me permettrait de mettre en valeur mes qualités de rigueur et d’organisation, et dans lequel je peux m’épanouir professionnellement.



Mes compétences :

Paie

Comptabilité

Ressources humaines

Coala

Anael

Gestion du stress

Sage