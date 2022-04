Bonjour,



Je suis une personne dynamique, motivée, sérieuse, d'humeur toujours égale ainsi que souriante.

Aide Soignante de formation et suivi des études d'Infirmières (3ans).

j'ai le sens du contact humain et relationnel que j'ai développé durant ma vie professionnelle ainsi que personnelle.

Actuellement à la recherche d'un emploi dans lequel, je m'épanouirai dans le médical ou un autre domaine et j'accepterai volontier d'être formée à ce nouveau métier.

je reste ouverte à toutes propositions éventuelle, et espère que ma candidature aura attiré votre attention et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, à mes sincères salutations.



Madame Fatiha LACHELAK







accepte volontiers de recevoir une formation a fin de mieux servir l'entreprise.

Actuellement, je suis à la recherche un emploi qui m'épanouie



Mes compétences :

Etude d'infirmière (3ans)