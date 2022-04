Fatiha MAHFOUD

Bonjour,



Je suis originaire du département de l'oise en picardie et vient d'arriver sur la région il y a quelques mois. Je souhaite trouver un emploi pour commencer ma nouvelle vie ici.



Dotée de 3 ans d’expérience dans le métier d'assistante, j’ai acquis de solides compétences professionnelles et découvert un métier passionnant de part la polyvalence qu’il apporte.



Donc si vous avez besoin d'une assistante, n'hésitez pas à me contacter, je serais heureuse de vous rencontrer et vous convaincre de mes motivations.



J'attend de vos nouvelles, mon CV est à votre disposition sur simple demande.



Cordialement,

Fatiha.



Mes compétences :

autonome

consciencieuse

Discrétion

Méthodique

Persévérante

polyvalente