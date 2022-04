Fatiha MOHANDKACI

Dépuis le 1er Décembre 2010, je suis chargée en tant qu'adjointe de la Directrice Générale, de l'accompagnement des directions des secteurs Petite Enfance, Education, Jeunesse, Démocratie Participative, Restauration (Effectifs de 800 agents).Je gère en collaboration avec les Directeurs l'aspect Ressources Humaines, Financier, budget avec un mise en place de procédures communes, de tableaux de bord etc...



Auparavant, j'occupais un poste de chef de service à la Direction Générale des Services Techniques, à la ville d'Aulnay-sous-bois. Mes comptétences prinicpales sont depuis 3 ans un audit de la qualité des services rendus dans les colectivités territoriales. Je suis essentiellement chargée de présenter, après un audit complet, des services que je gère, des plans d'action efficaces permettant d'améliorer les méthodes de travail dans la commune. Mes outils principaux sont le management participatif notamment. Formation management méthodes anglo-saxones. mise en place de projet de service etc...



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Management opérationnel

Diagnostic in vitro

Management d'équipe

Management de projet

BUDGET – CONTROLE DE GESTION

Conduite du changement

Humour

Commerciale

Rigueur

Management