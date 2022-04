Fatiha OUAHI

Psychologue, diplômée de l'université de Strasbourg, j'ai travaillé auprès d'enfants, adolescents et adultes. Actuellement, j'accompagne les personnes âgées. Je me suis installée en libérale depuis peu.

Afin d'enrichir ma pratique, je me suis spécialisée dans la TCC (Thérapies Comportementales et Cognitives), ainsi que la PNL (Programmation Neuro Linguistique).

J'accueille dans mon cabinet les enfants-adolescents, adultes et personnes âgées qui traversent des périodes difficiles liées à un évènement, comme la maladie, la séparation, des conflits, la perte d'un proche... amenant de la tristesse, de l'angoisse, une remise en question... et qui ressentent le besoin d'en parler à un professionnel qui leur apporte une écoute active, bienveillante et objective.



Mes compétences :

Identifier ce qui pose problème (comportement, mod

Accompagner la personne afin de la rendre actrice

Ecoute active et bienveillante