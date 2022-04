Disponible, réactive et dynamique, j'aime le contact avec la clientèle et fais preuve d'une grande adaptabilité.

J'ai pour ambition d'enrichir mes compétences professionnelles au sein d'un stage du 24 novembre au 12 décembre, pour ensuite intégrer une entreprise en tant qu'assistante administrative polyvalente.



Mes compétences :

planification rendez vous

Informatique

Taper un courrier

Accueil physique et téléphonique

Classement

Gestion du courrier