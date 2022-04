Fatiha OUCHRAA

J’ai acquis lors de mon expérience professionnelle une certaine autonomie et un sens de l’organisation notamment en travaillant pour de grand groupe comme la Société Générale, Dexia LLD, PSA banque finance CREDIPAR dont j’ai eu à gérer toutes la comptabilité fiscale, sociale et déclarations auprès de la BCE mais aussi les nouvelles normes comptables IFRS8 dont une prise en charge du projet BALE II exigence de fond propres COREP, visant à évaluer les risques de crédit. Je souhaiterai m’investir à long terme au sein d'une structure qui me donnera les moyens d'évoluer. Sérieuse et communicative, j'intégrerais facilement votre équipe performante.



Mes capacités d’analyse et de synthèse, un sens de l’organisation, de la rigueur et du dynamisme sont autant d’atouts que je souhaite aujourd’hui mettre à disposition afin de répondre au mieux à vos besoins.





Mes compétences :

SAP

Excel

Business objects