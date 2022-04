Fatiha OUDIAI

Suite à un parcours certes atypique mais pas moins ambitieux, mon envie la première est actuellement d'occuper un emploi au sein de l'institution ou autre; toujours avec le meilleur de mes compétences.

J'ai souvent été au plus près du monde du commerce et de la vente avec des objectifs chiffrés et un rendu toujours impeccable.

Je me suis ensuite dirigée vers l'institution car très attirée par la législation sociale, le rapport à autrui et l'aide que l'on puisse apporter, cela m'animait de jour en jour. Le tout est pour moi un réel moteur.

Forte de ma disponibilité et toujours très volontaire, j'ai pour but de m'investir dans un domaine à l'image de ma personnalité et de mes envies.

Très attachée aux valeurs sociales et à l'éthique, ce domaine m'attire de plus en plus et me semble l'élément essentiel à mon épanouissement.