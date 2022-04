Fatiha SENNANE

Depuis Sept 2006 : SHERATON CASABLANCA HOTEL & TOWERS

Business Development Manager In Charge of Marketing & Starwood Loyalty Programs (Starchoice, Spp, Spb, Spg)



De Août 2005 à Sep 2006: SHERATON CASABLANCA HOTEL & TOWERS / Responsable & Intérimaire du Département Commercial & Marketing



De 2000 à 2005:SHERATON CASABLANCA HOTEL & TOWERS

1/ Account Manager en charge de portefeuille clients de plusieurs secteurs sur le marché National et International.

2/ Chargée des Clubs de fidélité : Starchoice (Programme Chambres) et SPP (Programme Banquets) qui regroupent toutes les assistantes de Direction des plus importantes entreprises qui collaborent étroitement avec l’hôtel (production augmentée au fil des années de 75%) :

- Analyse du revenu et du marché

- Analyse de la concurrence

- Préparation de toutes les activités relatives aux 2 Clubs dans le but de fidéliser sa clientèle.

3/ Team Leader de plusieurs projets six Sigma pour l’hôtel.



De 1996 à 1999: SHERATON CASABLANCA HOTEL & TOWERS

Responsable du Club Sheraton Plus : club de 2000 Membres actifs offrant plusieurs avantages relatifs à L’Hébergement et la Restauration au niveau National & International



De 1994 à 1995: SHERATON CASABLANCA HOTEL & TOWERS

Coordinatrice du Club Sheraton Plus.



1993: SHERATON CASABLANCA HOTEL & TOWERS

Secrétaire du Business Centre



1992: SHERATON CASABLANCA HOTEL & TOWERS

Secrétaire de la Direction d’Hébergement



De 1989 à 1991: SHERATON CASABLANCA HOTEL & TOWERS

Postes occupés successivement :

- Réception / caisse réception / Standard

- Service des réservations

- GRO (Guest Service Official : Relations Publiques)



Mes compétences :

Gestion