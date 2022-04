Fatiha ZIANE

Médecin biologiste de formation, j'ai travaillé pendant treize ans comme déléguée médicale dont onze ans au sein des laboratoires THEA. Je souhaite aujourd'hui m'orienter vers la recherche clinique. C'est pourquoi j'ai entrepris la formation professionnelle d'Attaché de Recherche Clinique au sein de l'école MediAxe.



Cette formation m'a permis d'acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour pouvoir exercer ce métier, en particulier les différentes étapes et les différentes phases du développement d'un médicament, les différents types de recherche clinique et leurs exigences règlementaires.



Mes expériences professionnelles m'ont également permis de développer mon sens du contact et de la communication à travers la relation permanente avec les professionnels de santé ainsi que le sens de l'organisation.



Mon parcours et mes formations, associés à mes qualités humaines et personnelles, me permettront d'exercer ce métier d'attaché de recherche clinique de façon efficace et rapidement opérationnelle.





Mes compétences :

Essais cliniques

Biologie

Santé

Microsoft

Médecine

Recherche clinique

Communication