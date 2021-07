Fatima CHATELIN

MFC Formation est un organisme de formation spécialisé dans la prévention santé et sécurité en entreprise,en AUVERGNE.



Comme tout dirigeant d'entreprise, les questions de sécurité et de santé au travail font parties de vos préoccupations quotidiennes.



Pour y répondre et quelque soit votre secteur d’activité, MFC03410 Formation, basé en AUVERGNE , vous propose des formations dédiées aux salariés pour:



Sensibiliser aux d'accidents du travail, aux maladies professionnelles, et aux accidents du trajets



.Formatrice habilitée INRS



Formations assurées :



- SST sauveteur secouriste de travail

- FORMATRICE DE FORMATEURS SST(INSTRUCTRICE)

- PRAP prévention des risques liés à l'activité physique;

- CPS ID certificat prévention secours destinée aux intervenants à domicile.



Ces formations sont encadrées et réaalisées suivant les référentiels INRS



Autres formations au catalogue :



-Gestes et postures

- Manutention de charges lourdes

- Formations Incendie

-Initiations des gestes de premiers secours destinées aux enfants-assistantes maternelles.



POURQUOI METTRE EN PLACE CES FORMATIONS?



QUE DIT LE CODE DU TRAVAIL?



C.trav., L.4121-1



L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.



CES MESURES COMPRENNENT:

1- des actions de prévention des risques professionnels

2-des actions de formation

3- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



Mes compétences :

Formation

Instructeur

Prévention

Prévention des risques

Prévention des risques professionnels

Risques professionnels

sauveteur

Sauveteur secouriste

Sauveteur secouriste du travail

Secouriste

Secouriste du travail