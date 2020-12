Fatima Ezzahra BAABAOUI

Ingénieure d'état en Génie des Matériaux.



Sérieuse, dynamique et motivée pour travailler et évoluer dans une entreprise exerçant dans le domaine de l'industrie et contribuer à ses activités et projets.

En tant qu'ingénieur en matériaux, nous sommes à la fois spécialiste et généraliste : notre démarche se situe à la frontière de nombreuses disciplines; nous recouvrons aux connaissances scientifiques de base( Chimie, physique, mathématique), et collaborons constamment avec les ingénieurs habitués à concevoir des applications ou des procédés de fabrication (mécanique, micro-technique, génie civil,...etc)



Mes compétences :

Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Ex

Techniques de valorisation des minerais; Procédé d

Méthodes de contrôle et d'analyse: ATD, ATG, DRX,

Choix de matériaux et procédé de fabrication, Verr

ISO 900X Standard; Management de la qualité et de

Céramiques, verres, ciment et béton

Procédé de flottation et gravimétrie.

Métallurgie

Résistance des matériaux

SPSS Statistics., CES EDUPACK,

Sol-gel

Chimie des matériaux

