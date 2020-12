Fatima MESSALTI

L'UFA, Centre de Formation Campus LaSalle accueille et forme des alternants dans divers secteurs d'activité en partenariat avec des entreprises depuis 10 ans. Ensemble, nous avons l'ambition de former nos jeunes en phase avec les réalités du monde de l'entreprise, de les accompagner dans la réalisation de leur projet professionnel.

Nos formations proposées dans le cadre de l'alternance :

- BTS Métiers de l'Audiovisuel (4 options : Montage et Post production, Son, Gestion de Production, Techniques d'Ingénierie et Exploitation des Equipements)

- BTS FED Domotique et Bâtiments Communicants

- BTS FED Froid et Conditionnement d'Air



J'occupe également la fonction de Chargée de Développement de la plateforme E-learning Moodle qui est une source de nouvelles opportunités pour améliorer la pédagogie de l'alternance.



Mes compétences :

eLearning

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel