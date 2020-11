Fatima Zahra CHAHMFATIMAZAHRA (CHAHM)

Actuellement je suis licenciée en physique spécialité mécanique et aprés j'ai effectuée une formation qualifiante en qualité, hygiène, sécurité et environnement . je suis à la recherche d'une entreprise qui pourrait m'accueillir dans le cadre d'un stage pré-embauche.

J'attire votre attention que je suis passionnée par mon domaine , je serais ravi de mettre mes compétences et ma motivation à votre service .

N'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail si vous avez des offres ou bien des idées. Merci

chahm.fatimazahra@gmail.com



Mes compétences :

ISO (9001; 14001; 45001)

Les outils de la qualité

Gestion des risques professionnel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word