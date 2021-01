Bonjour, je suis Fatima Zahra Es-Saadi une élève ingénieur en deuxième année filière Génie Logistique et Transport au sein de la Faculté des Sciences et Techniques de Settat . je suis motivée par le travail d'équipe, passionnée par la lecture et j'adore le voyage.

En ce qui concerne ma formation académique, je suis une personne qui a envie d'apprendre et de s'améliorer .

actuellement je cherche mon stage de fin d'études de quatre à six mois disponibilité immédiate