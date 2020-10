Fatima Zahra LAOULIDI

Je suis LAOULIDI Fatima Zahra mécatronicienne fraichement dipolômé de l'ENSATé avec mention Bien, passionnée par le monde de la production c'est pourquoi, j'ai effectué mon stage de fin d'études en département de production à NOVARES. Ma mission était d'améliorer la production en éliminant les gaspillages et réimplantant l'usine.

Septembre 2020 a connu mon retour à la société pour venir en support au bureau de méthode et au département de producron.

Mon domaine d'étude m'a permis d'avoir une base technique très solide, résoudre des problèmes liés à la maintenance, qualité ainsi qu'au bureau de méthode.

Je suis une personne autonome, active et innovatrice bien experimentée en CATIA V5 ainsi que FLEXSIM qui me permettent de bien visualiser les solutions que je propose.



Mes compétences :



Amélioration continue

Management

Qualité

Maintenance

Conception mécanique

Electronique embarquée

Electronique

Electronique analogique

Electronique numérique

CATIA

5S

Diagramme d'Ishikawa

PDCA

Visual Basic for Applications