Fatma Ezzahra LAKHAL

Ingénieur chimique procédés disponible à des opportunité internationale pour grandir dans le domaine de l'ingénierie des procédés industriels. Ambitieuse, travailleuse, ayant un excellent esprit d'équipe. Je suis disponible pour un défi à l'international au cours du quel je pratique ces compétences :

* Dimensionnement des appareils de génie chimique

* Modélisation, simulation et optimisation des procédés

* Pratique de l'audit énergétique

* Élaboration des études technico-économiques

* Faisabilité des projets

* Etude d'impact sur l'environnement

* HSE et SMQ

Pour de plus amples informations vous pouvez me contacter sur mon adresse e-mail : lakhal.fatma@gmail.com ou m'envoyer tous simplement un message sur Viadeo.



Mes compétences :

Pack Microsoft Office

Maple

Turbo pascal

Aspen plus

Matlab

Autocad 2010

Aspen HYSYS

Aspen HTFS

Lecture et élaboration de P&D, flowsheet

Génie des procédés

Qualité

Audit énergétique

Opérations unitaires

Environnement

Optimisation

Ansys Fluent

Ansys 14