Fatou DIEYE

Je suis à la recherche dune alternance. Pour commencer, je suis étudiante de 20 ans qui est extrêmement motivée pour développer constamment mes compétences et évoluer professionnellement. En effet la gestion des organisations m'a toujours plus, puisque elle met en évidence la possibilité d'être polyvalent et flexible sur beaucoup d'éléments, tel que dans le commercial, l'administration, le management et notamment le digital.



De plus le gouvernement à mis en place un plan de relance pour accorder une prime à l'embauche d'un alternant. Pour une aide 8000 euros à partir du mois d'avril 2021.