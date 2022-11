Faudel Kevin MAHRI

J'ai obtenu le Baccalauréat Générale Scientifique et j'ai fait une Classe Scientifique Préparatoire Aux Grandes écoles

(PCSI- Mathématiques Supérieures).



Ayant validé ma première année de Licence de Sciences économique et Gestion.



Actuellement, je suis en B.U.T intitulé Gestion des Entreprises et des Administrations

Avec parcours de spécialisation Gestion, Entrepreneuriat et

Management d'Activités à l'Université Sorbonne Paris Nord.

(Alternance en contrat d'apprentissage)