Faure CORINNE

Forte de 20 ans d'expérience au sein de structures internationales, je possède de bonnes

connaissances en mécanique de précision, tôlerie, chaudronnerie acquises essentiellement

dans les secteurs ferroviaire, BTP, machines spéciales, complétées par des formations en usinage et métallurgie (CETIM).



La fonction achats me permet de satisfaire mon attrait pour les produits techniques, dans le cadre de projets variés, en participant à l'optimisation des couts dans un contexte de mondialisation.



Véritable interface entre les fournisseurs, services ingénieries, production, ou service commercial, je gère des pièces unitaires ou moyennes séries sur plans et spécifications technique dans un objectif de sécurisation et dans le respect des exigences de délais et de qualité.



Mes compétences :

Échanges internationaux

Mécanique

Achats techniques

Import

ECHANGES TRIANGULAIRES

Achats industriels

Chaudronnerie

International

Force de proposition

Connaissances juridiques

Gestion de projet

Réduction de coût

Lecture de plan

Leadership

Gestion de projets internationaux

benchmarking

Symix

SAP

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Mapics

KPI

Audit interne