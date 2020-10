Faustine FAUSTINE DUHAMEL (DUHAMEL)

Titulaire du CAP agent de prévention et de sécurité (eq SSIAP1), du Baccalauréat professionnel des métiers de la sécurité (eq SSIAP2), certifié SSIAP 3 depuis 2019. je recherche actuellement un poste de responsable sécurité incendie/sûreté dans la région des Hauts-de-France. Je suis géographiquement mobile.



Mes compétences :



-Rédaction de notice de sécurité.

-Gestion du budget du service de sécurité.

-Correspondant des commissions de sécurité.

-Gestion des risques et Organisation des secours internes.

-Management d'un service de sécurité incendie/suret

-Conseil au chef d'établissement

-Élaboration des DUERP

-Suivi des obligations de contrôle et d'entretien.