Favreau COLOMBE

Tout est possible dès lors qu'on le décide ! Pragmatique, mon parcours s'articule autour de 5 domaines : la gestion des accords centralisés, le service clients B to B et B to C, la Télévente, 3 ans de projet Européen en tant que super key user sur la partie "Sales", pour l''implémentation d'un ERP (Movex M3), la responsabilité du Back office et du Business Support.



J'ai un sens de l'analyse développé et aime défier les challenges.

J'aime l'être humain pour toutes les complexités qui l'englobent.



Mes compétences :

Forecast facturation

Management de proximité

Gestion des accords

Administration des ventes

Télévente

Analyse/Amélioration des processus opérationnels

Reporting