Faya CHIDEKH

Je suis une artiste avant tout, mais aussi une enseignante, une thérapeute et une formatrice. Toutes mes activités se conjuguent au même temps : La Musique !

En tant que musicienne, auteure, compositrice, interprète, j'ai ma propre structure et produit ma musique du début à la fin : FC Music Productions.

En tant que thérapeute, j'ai crée une méthode originale et j'essaie de la faire connaître au plus grand nombre. Chidekh-therapie.fr

La musique et la création sont mes deux passions, et aussi mon métier ! Je suis heureuse et chanceuse et je souhaiterais vraiment le partager. Car, la musique est crée pour être partager !



Mes compétences :

Ethnomusicologie

Musicologie

Ingénieur du son

Musicothérapie

Création

Musique

Formation