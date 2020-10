Faycel KASRANI (INGÉNIEUR DÉCISIONNEL MSBI POWER BI)

Enthousiaste Consultant BI désireux de contribuer au succès de l'équipe par un travail acharné, motivé à apprendre, à grandir et à exceller dans le domaine BI.

Compréhension claire du Système d'information et parcours universitaire en tant qu'ingénieur BI avec une expérience de huit ans qui mène à acquérir une attention aux détails et d'excellentes compétences organisationnelles et réputations pour la résolution de problèmes.



Je suis intéressé à mettre en valeur mes qualités et mes expériences dans l'architecture et la mise en place d'un système décisionnel, l'administration des bases de données, la gestion et lintégration des systèmes dinformation.