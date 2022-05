Fayik YILDIRIM

Par le biais de mon expérience et après de nombreuses années à accompagner et développer la croissance ainsi que le chiffre d'affaires de plusieurs entreprises partenaires, c'est avec un grand plaisir que je vous dévoile mon nouveau statut en tant que Business Developer.



Mon leitmotiv : accompagner les dirigeants de toutes les entreprises avec un panel de services conseils sur le développement, l'économie, l'analyse et l'investissement.



Après un audit gratuit de votre entreprise, je mettrai en place avec vous une stratégie pour obtenir une meilleure croissance de votre structure et, vous accompagnerais dans la transformation de celle-ci afin d'augmenter votre chiffre d'affaires.