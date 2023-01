Faysal SANDA

Développeur Android depuis plus de 5 ans Je travaille essentiellement en mode Agile, et utilise les nouveaux concepts de développement Android (Clean Artictecture, MVVM, Repository, Hilt, Room, Firebase, Retrofit etc.)

Je suis ainsi capable dintervenir sur des projets fromscratch, dêtre force de proposition sur les choix techniques à adopter mais également de mintégrer à des projets déjà existants afin de faire de la maintenance corrective et évolutive. Jai aussi une forte experience dans le développement Web ou j'utilise les technologies suivantes : Symfony, Angular, Node.JS. Je suis disponible et reste à votre disposition