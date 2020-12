Avocat au Barreau de Paris (associé au sein du cabinet d'avocats TRIANGLE AVOCATS).

Médiateur diplômé et agréé CNMA, formé notamment aux "techniques" de négociation.

Chargé denseignement en droit des contrats à lUniversité Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Bilingue français- espagnol.

Activités dominantes : pour les particuliers (droit pénal, droit des victimes, droit civil et droit du logement) et pour les entreprises (recouvrement de créances, droit des sociétés et contentieux commercial).

Cabinet situé, 78 rue des Saints-Pères, 75007 PARIS. Tél: 01 43 17 30 97 / Fax: 01 43 17 30 89



Site internet: http://www.herreracesareo.com

Lien LinkedIn: http://linkedin.com/in/federico-herrera-cesareo-6a980410



Mes compétences :

Avocat

Commercial

Divorce

droit civil

Droit commercial

Droit de la famille

Droit des affaires

Droit pénal

Recouvrement