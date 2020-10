Félicité YINDA NKOYOK

Je suis un être libre, (la corruption, les compromissions, la déchéance morale gangrènent notre environnement économique et socio-culturel, mais j'ai su tenir bon ), travailleur, persévérant , doté d'un grand esprit de synthèse ; je suis loyale et fidèle en amitié.

J'aime beaucoup la profession d'avocat . Trouver la solution au problème de mon client est une énorme source de satisfaction .

Mes objectifs : Être un pole d’accompagnement des investisseurs étrangers au Cameroun et en Afrique . Vulgariser le conseil juridique au Cameroun où l'avocat n'est perçu que comme conseil contentieux.

Œuvrer pour l'amélioration du système judiciaire .

Mes compétences :

Droit social

Rédaction, interprétation , exécution des contrat

Droit des affaires (notaire de formation , d

Droit de la consommation

Droit sur l'organisation et l'exercice de la Méd

Arbitre agrée au centre d'arbitrage du GROUPE