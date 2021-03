Félix MAROY

Je suis Webmaster freelance et formateur web basé en République Démocratique du Congo depuis 2011.

Passionné du web et de la nouvelle technologie de l'informatique, mon plus grand plaisir est de travailler en équipe sur un projet web.

Référenceur web et spécialiste en SEO et SEA, J'aime apprendre, concevoir et analyser. Je partage ma connaissance avec le monde sur mon site https://congowebmaster.com



Mes compétences :

Webmaster

Développement web

Formation informatique

Référencement internet