Felix THOMAS

Designer depuis 1999, après une formation en école d'architecture (Paris Villemin) et de design (ENSCI), j'ai créé à Bordeaux ma société composée aujourd'hui de sept professionnels aux profils complémentaires : 4 designers industriels, 1 designer d'espace, 1 architecte d'intérieur, 1 chargée de veille et de communication



Nous intervenons en design produit (mobilier urbain, remorque automobile, bidons phytosanitaires, cockpit...) en design d'espace (architecture commerciale et hôtelière : Leclerc, Carrément fleurs, Louvre Hôtels...) et en design graphique (identité visuelle).

La complémentarité de ces pratiques garantissent une offre Design globale dédiée à l'innovation et au développement de produits nouveaux.



Pour plus de détails sur nos réalisations : http://www.felixassocies.fr



Mes compétences :

Architecture

Architecture commerciale

Commerciale

Design

Design d'espace

Design industriel

Design produit

Éco-conception

Écoconception

Environnement

Packaging

Conception

Architecture d'intérieur