Fely Luphin MABIALA TSILOU

Je suis un commercial terrain expérimenté ayant une formation de juriste(Master 1 Droit privé recherche Université Marien NGOUABI) avec une spécialisation en droit OHADA,droit des obligations et droit social.Mon objectif est d'interagir au sein d'une entreprise dynamique,que ce soit dans l'administration ou sur le terrain,l'atteinte de mes objectifs se fait toujours après un travail efficient et efficace basé sur le tram spirit



Mes compétences :

Maitrise des techniqued de vente B2B et B2C

Maitrise du pack office

Infographe et web designer

Fortes capacités de communication,d'analyse et d'o

Permis de Conduire provisoire