Femmes-Jeunes-Et-Demunis COGFNALLIANCE (VEUVES-ORPHELINS)

La CO.GFN-ALLIANCE a vu le jour le 02 avril 2016. Cette coordination rassemble à ce jour 863 participantes. Son siège se trouve à Niamana Plateau. Elle est apolitique et a une durée indéterminée.

Ses principaux objectifs:

* d'aider les orphelins, les enfants démunis et les veuves de Niamana;

* d'appuyerles parents les plus démunis pour assurer l'éducation de leurs enfants ;

* de former les femmes dans les activités gėnératrices de revenues, les sensibiliser et les protéger ;

* d'organiser des événements pour l'épanouissement de la femme, de d'enfant et de la famille....

La CO.GFN-ALLIANCE est présidée par Mme KALOGA Rose Fatou TRAORÉ.

Une 1ère Vice-Présidente Mme Diallo Mariam TOURÉ,

Une 2ème Vice-Présidente Me TOURÉ Kady Chérif HAÏDARA

Une Trésorière Mme TOURÉ Kadidiatou TOURÉ

Une Secrétaire Administrative MME TRAORÉ Rokiatou DIARRA

Un Commissaire aux Comptes Mme DIABY Bintou DIARRA

avec 15 autres membres.



La CO.GFN-ALLIANCE

TEL 00223 74 49 61 85 / 00223 66 25 40 26

Niamana-Plateau

Bamako MALI