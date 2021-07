Férid Baklouti est diplômé de l’Université Laval – Québec – Canada, où il a obtenu une M.Sc. en informatique (1996) et un MBA en gestion des entreprises (1998). Il est de citoyenneté tuniso-canadienne et il a travaillé pour l’amélioration des relations économiques entre les deux pays : Tunisie & Canada. Il a vécu plus de 8 années au Canada où il a occupé plusieurs postes à responsabilité dont le dernier en tant que Directeur Adjoint au sein d’une société de développement de logiciel spécialisée en Informatique Décisionnelle (Business Intelligence).



Fort de plus de quinze années d’expérience en informatique, il a décidé en 2001 de lancer une société en Tunisie spécialisée en développement et en exploitation de portail internet. Cette société compte plus de dix 10 salariés et compte à son actif plus d’une soixantaine (60) de projets web (sites web, portails et intranets). Elle compte parmi ses clients plusieurs ministères et entreprises de l’Etat tunisien, ainsi que d’importantes entreprises tunisiennes, canadiennes et françaises.



Il parle très couramment le français, l’anglais et l’arabe. Il parle aussi assez bien l’italien et l’allemand. Il a beaucoup voyagé, et particulièrement en Afrique (Mauritanie, Maroc, Libye, Djibouti, Kenya, Afrique du Sud). Il a voyagé dans de nombreux pays européens, américains et du Golf : France, Espagne, Italie, Belgique, Royaume Uni, Canada, Etats-Unis, Yémen.



Il a travaillé pendant deux (2) années en tant que Chef de Service de la direction de coopération international au Centre International des Technologie de l’Environnement de Tunis, où il a eu à travailler sur différents projets avec plusieurs bailleurs de fonds internationaux : BAD, Banque Mondiale, JICA, BADEA, GTZ, PNUE.



Amoureux des portails Internet, et après plus d’une dizaine d’années passées dans le secteur des TIC, il a décidé de lancer le projet 2ABP en 2005 qu’il a présenté en marge du Sommet mondial sur la Société de l'Information (SMSI). Depuis, il a travaillé à temps perdu sur ce projet pour le développer et le promouvoir, pour enfin prendre la décision d’en faire l’objet d’une nouvelle Start Up qu’il compte créer.



Mes compétences :

Gestion de Projets

Portails Web

Gestion de Marchés Publics / Privés

Chef d'entreprise

Gestionnaire

Promotion

Rigueur

Organisation

Consulting IT