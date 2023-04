Fernandez Castellanos GUILLERMO

Venant d'un background technique, je suis en train d'effectuer un tournant de ma carrière vers la stratégie et la gestion.



En plus de mon intérêt et mon expérience dans les technologies de l'information et les réseaux, le management, l’économie et l’entrepreneurship sont mes autres centres d’intérêt. Mon parcours inclut des compagnies à fort caractère technologique (Lightning, Toshiba,...) ainsi que des expériences tournées vers l'économie et la gestion (projets de consulting, BearingPoint).



Dans mon travail je recherche un environnement qui me permette d'améliorer mes compétences stratégiques et de gestion dans un groupe dynamique et innovant.



Mes compétences :

Consultant

Consultant informatique

Informatique

Ingénieur

Management

Stratégie