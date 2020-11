Féroudja FÉROUDJA BENZAI GHEZLAOUI (BENZAI)

Après 14 ans en tant que psychologue clinicienne, psychothérapeute dans laccompagnement avec empathie des personnes, sens de lécoute des familles « aidants » et sens dobservation et danalyse pour accompagner les équipes. Je suis autonome avec sens de créativité sans oublier loriginalité de certains aspects personnalisé pour le bien-être, ma prise de recul et mes questionnements sur ma pratique qui me confronte sans cesse à mes manques, mes doutes, mes failles et mes défaillances narcissiques me permet d'avoir cette conscience par rapport à un "tout savoir" et "un tout pouvoir" qui m'aide à trouver ma juste place et attribue la magie à la personne que j'accompagne. ma maturité et mon équilibre émotionnel me facilitent cet accompagnement.