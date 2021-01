Élève Ingénieur en Informatique Industrielle et Automatique, je suis actuellement à la recherche d'un stage de fin d'études

Ma formation à l’INSAT m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences.

Intégrer un établissement réputé et une équipe performante m’intéresse donc particulièrement.

Dynamique et rigoureux, j’apprécie le travail en équipe, ma motivation et ma détermination au travail vous sera du plus grand intérêt.



Mes compétences :

Grafcet

Simulink

SolidWorks

VHDL

MATLAB

GPAO

LabVIEW

Java

Linux

C++