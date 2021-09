Je suis actuellement étudiant en DUT Génie Industriel et Maintenance en 1ère année.

À l'écoute et sérieux, je me donne à fond dans ce que je fais et est attentif aux remarques sur mes défauts que j'essaie de palier par mon envie de faire mieux et ma détermination que j'ai acquise à travers divers sports. Je suis assez sociable ce qui me donne une facilité de contact, je suis habitué à travailler sous pression et avec du stress ce qui ne me dérange plus maintenant. Je suis aussi réaliste ce qui me rend pragmatique dans mes actions



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Gestion du stress

Microsoft Word

Travail d'équipe

Communication orale

Accueil des clients

Microsoft Excel

Aisance relationelle