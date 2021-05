FibrePro est un service dédié aux professionnels et aux entreprises disponible sur le réseau FTTH pour Fiber To The Home. Cela désigne le réseau fibre optique mutualisé c'est-à-dire qu'il est commun et partagé par tous les utilisateurs situés derrière un point de mutualisation qui peut se trouver dans l'immeuble ou dans le quartier de l'entreprise. Cela permet aux entreprises éligibles d'accéder à une connexion très haut débit à prix réduit. Le nouveau monde dans lequel nous vivons requière non seulement d'être connecté, mais en plus d'avoir une bonne connexion internet avec un bon débit et une faible latence. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé noble de mettre la fibre optique à la disposition des entreprises et des particuliers. Notre expertise couvre tous les domaines de la fibre optique, des études de faisabilité à la maintenance en passant par l'installation.