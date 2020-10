Fidel GÓMEZ

Ingénieur industriel, responsable du service industriel de la CCI Alava (Pays Basque, Espagne).



Passioné de la sous-traitance industrielle, du marketing industriel, des social media, de la culture française... j'espère trouver chez Viadeo des opportunités pour approfondir ces passions.



En plus, programmateur, écrivain amateur, twitteur, webmaster, entraîneur de robotique pour jeunes et joueur de badminton.



Mes compétences :

Sous-traitance

Marketing industriel

MySQL

Twitter

Foires et salons

B2B marketing

NXT

Scratch

Coopération internationale

PHP5

Linkedin

Lego Mindstorms

Php

Industrie

France

Internet