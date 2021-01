FIDUBAY Maroc vous propose à travers son offre complète de comptabilité toute une palette de services faite sur mesure pour accompagner le développement de votre société et ainsi répondre a tout vos besoins comptables allant des déclarations TVA, Bilan, Cnss à la constitution des PV des assemblées générales en passant par les différents suivis et accompagnement dont vous aurez besoin.



Notre expertise peut vous communiquer des informations sur l'activité économique de votre société ainsi que sur les éléments de son patrimoine incorporel, matériel et financier.



Devant un système de comptabilité marocain de plus en plus pointu et encadré par des normes, l’exercice de la comptabilité au Maroc demande un personnel très qualifié. De nos jours, ce n’est plus question d’obligations, la comptabilité fait désormais partie de la stratégie d’entreprise.



FIDUBAY Maroc vous offre les compétences d’une équipe de professionnels comptables dotée d’une expertise pointue dans le domaine et reconnus au Maroc pour vous aider et vous accompagner dans toutes les étapes de la vie de votre entreprise, de la création de société à la gestion et suivi quotidien de votre comptabilité.



Avec plus de 10 ans d’expérience en comptabilité, Fidubay Maroc se veut pionnier dans le domaine comptable et vous garantit une véritable valeur ajoutée en termes de stratégie financière de votre entreprise.



Mes compétences :

Comptabilité de société

Constitution de société

Conseil comptable, juridique et financier

Outsourcing