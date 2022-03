Fidy RATSARATOETRA

Responsable des Finances et de la comptabilité depuis 1994, j'ai des expériences réussies dans les secteurs:

- Bancaire;

- Agroalimentaire;

- Agro business.

J'ai la capacité de rendre vos rêves en idées de projet cohérentes qui pourrait intéresser les partenaires et les bailleurs de fonds



Mes compétences :

Analyse financière

Microsoft Office

Logiciels de comptabilité

Business management

Finances et comptablité