Filipe DE SOUSA (DE SOUSA )

Plus de 20 ans d'expérience en recrutement, à la fois sur les marchés du travail industriels et axés sur les services, ainsi qu'avec des profils d'ingénierie et d'informatique.



Expérience du profilage en fonction des besoins en ressources des clients.

Connaissance approfondie et expérience du travail. Définition de nouvelles stratégies de sourcing- y compris divers médias sociaux et de nouvelles plates-formes - afin d'assurer un pipeline régulier de nouvelles ressources.